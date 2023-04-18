دويدار لـ حسام عبد المجيد: غلطات أطفال.. وبلاش تتكبر

هاجم أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق، لاعبي الزمالك بعد تعادل الفريق مع المقاولون العرب في الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تحس إن لاعيبة الزمالك مش عايزة تصالح جمهورها، أنا مش عارف إيه الثقة اللي موجودة عندهم زيادة عن اللزوم دي، هل جبتوا دوري أبطال أفريقيا مثلا"



وتطرق للحديث عن حسام عبد المجيد قائلا: "أوعى تتكبر أنت معملتش حاجة ومحققتش حاجة في الكورة، لسة قدامك كتير، أخطاء حسام عبد المجيد أخطاء أطفال ولاعيبة صغيرة في أكاديميات"



واختتم: "مينفعش نلعب بدونجا وعبد الغني في وسط الملعب، ومينفعش نقيم أوسوريو دلوقتي أنا أعتقد إن مدحت عبد الهادي هو اللي عامل التشكيل وأوسوريو بيتفرج"