عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار لـ حسام عبد المجيد: غلطات أطفال.. وبلاش تتكبر

صدى البلد

هاجم أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق، لاعبي الزمالك بعد تعادل الفريق مع المقاولون العرب في الدوري الممتاز هذا الموسم.
 

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تحس إن لاعيبة الزمالك مش عايزة تصالح جمهورها، أنا مش عارف إيه الثقة اللي موجودة عندهم زيادة عن اللزوم دي، هل جبتوا دوري أبطال أفريقيا مثلا" 
 

وتطرق للحديث عن حسام عبد المجيد قائلا: "أوعى تتكبر أنت معملتش حاجة ومحققتش حاجة في الكورة، لسة قدامك كتير، أخطاء حسام عبد المجيد أخطاء أطفال ولاعيبة صغيرة في أكاديميات" 
 

واختتم: "مينفعش نلعب بدونجا وعبد الغني في وسط الملعب، ومينفعش نقيم أوسوريو دلوقتي أنا أعتقد إن مدحت عبد الهادي هو اللي عامل التشكيل وأوسوريو بيتفرج"

دويدار الزمالك المقاولون حسام عبد المجيد أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

بنك مصري يطرح شهادة إدخار بعائد تراكمي 39٪ تدفع مقدما

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

الأهلي في 24 ساعة.. هزم سموحة وصعد لنهائي السلة ومفاجأة بعقوبة كهربا

مفاجأة.. هل يغيب الشناوي عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك؟

طرد مباشر للشناوي بسبب لكمه لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء

غضب شديد ..توابع هزيمة سموحة من النادي الأهلي

الأكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

ترشيحاتنا

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. 11 تصريحا مهما للرئيس السيسي

أحمد موسى يعلن موعد الإعلان عن اسم الفائز بمسابقة مليونير صدى البلد

بينها الإلغاء .. 3 سيناريوهات لموقف لجنة الاستئناف من عقوبة كهربا

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات خير ما قالها الأنبياء وأفضل 210 أدعية للنبي

الصين تبدي استعدادها لتسهيل محادثات سلام في الشرق الأوسط

هو مش موقوف؟|تعليق ناري من عمرو أديب على مشاركة كهربا أمام سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

فيديو

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

رفض التدخل الخارجي.. بيان عاجل من الخارجية السودانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ