الزمالك يهزم الاتحاد ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر للسلة رجال

نجح فريق نادي الزمالك في حجز البطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس مصر لكرة السلة "رجال" بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندري مساء الإثنين في دور نصف النهائي بنتيجة 77-66.

وتمكن الأهلي من حجز أول بطاقات الدور النهائي من المسابقة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 88 – 52 في اللقاء الذي اقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت المباراة قوية من جانب الفريقين، حيث تقدم الاتحاد السكندري في الربع الأول والثاني بنتيجة 17-12 / 32-31 على التوالي، قبل ان يعود الزمالك ويتقدم في الربع الثالث والرابع بنتيجة 56-50 / 77-66.

وحصل أو جي مايو محترف نادي الزمالك على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله 25 نقطة وصناعة 5 فرص تهديفية قاد بهم ناديه لتحقيق الفوز.

يذكر ان المباراة النهائية لكأس مصر "رجال" يقام يوم الأربعاء المقبل بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الاتحاد والجزيرة في تمام الساعة التاسعة مساءً.