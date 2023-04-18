معسكر اليوم الواحد للنشء بمركز شباب ضاحية السلام بالعريش



نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، معسكرات اليوم الواحد - ابنائنا مستقبلنا بمركز شباب ضاحية السلام ، ضمن برنامج معسكرات اليوم الواحد للنشء بمراكز الشباب في المدن.

ويتضمن البرنامج ورش عمل وألعاب رياضية - ترويحية/أنشطة إبداعية وبيئية/خدمة مجتمعية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشئ ، و هاله عثمان مدير عام البرامج والأنشطة واشرف مرسي مدير إدارة الرحلات والمعسكرات.

٩٠ طليع وطليعة:



وقال إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية، أن فاعليات اليوم الثاني من البرنامج القومي معسكرات اليوم الواحد الذي تنفذه الاداره المركزيه لتنميه النشئ.



حيث تم تجميع ٩٠ طليعا وطليعة بمركز شباب ضاحية السلام بالعريس و تقسيم الطلائع إلي مجموعات كما يلى:

عدد (٣٠) طليعا وطليعة بإحدى قاعات المركز

لتقديم محاضره حول البيئه والتوعية البيئية بصفه عامه وأهمية الاهتمام بالبيئة المحيطة ( تدريب الدكتورة رضوى سامي).

وعدد (٣٠) طليعا وطليعة ، لتنفيذ ورشة حول التنمية البشرية مثل السلوكيات _ مهارات حياتية _ خدمه مجتمعيه ( تدريب الدكتور وليد فهمي ) .

عدد (٣٠) طليعا وطليعة لتنفيذ بعض الألعاب الرياضية والترويحية والألعاب الصغيرة ( تدريب الدكتور محمد سعيد).

