تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة.. تكدس شديد لرواد الجامع الأزهر في ليلة القدر

توافد الآلاف من كل صوب وحدب لإحياء ليلة القدر بالجامع الأزهر، حيث اكتظت ساحات وأروقة الجامع الأزهر بالمصلين رجالا ونساءً وأطفالا ما بين ساجد وقائم وتالٍ لكتاب الله رغبة وطمعا في رحمته ، في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك .

وبعد مشهد مهيب لإفطار جماعي للطلاب الوافدين ورواد المسجد المصريين، انتظر المصلون في ساحات المسجد وأروقته بعد آداء فريضة المغرب لآداء صلاتي العشاء والتراويح، والمشاركة في احتفالية ليلة القدر والتي يعقدها الجامع الأزهر احتفاءً بتلك الليلة المباركة، تحدث فيها فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف عن اغتنام هذه الليلة والاجتهاد في عبادتها التي تعدل عبادة ألف شهر.

كما استمعوا لكلمة من فضيلة أ.د أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن فضائل ليلة القدر، أدوا بعدها ثمان ركعات في صلاة التهجد، والتي يقيمها الجامع الأزهر منذ بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وعبر الرواد عن بالغ سعادتهم بالصلاة في الجامع الأزهر وبخاصة صلاة التهجد، وأنهم يطوون المسافات للصلاة في هذا المسجد العامر الذين يشعرون فيه بالسكينة والطمأنينة.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: 260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 140 ألف وجبة.

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