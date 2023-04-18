تخفيضات تصل إلى 60%..عربات متنقلة و1074 فرعا لمبادرة «كلنا واحد» بالمحافظات

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتستمر الفعاليات حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، وذلك تزامناً مع الأعياد والمناسبات عيد القيامة وعيد الفطر المبارك، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



العربات المتنقلة



وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان"، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات.

وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة، وذلك طوال فترة المبادرة.

وتم التنسيق مع 15 من الكيانات التجارية المصنعة "للملابس الجاهزة والأحذية" بإجمالى 325 فرعا على مستوى الجمهورية لتوفير كميات من منتجاتها بالفروع الخاصة بهم، ومعارض المبادرة الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنسب تخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 60%.

احد الافرع

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة".

وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.