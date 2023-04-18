وزير الطيران يبحث مع شركتى حسن علام وA.P.Moller Capital الاستثمار بالخدمات اللوجستية

اجتمع الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بديوان عام الوزارة بوفد من شركة حسن علام للمرافق و شركة A.P. Moller Capital وذلك بحضور كل من المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة والمهندس عمرو علام رئيس مجلس اداره شركة حسن علام للمرافق ولارس جاكوبسن الشريك الرئيسى لشركةA.P. Moller Capital وعدد من قيادات وزارة الطيران المدنى وذلك لاستعراض ومناقشة فرص التعاون والاستثمار فى مجال الخدمات اللوجستية والمستودعات والمخازن بمطار القاهرة الدولى.

ويأتى هذا اللقاء فى ضوء توجهات الحكومة المصرية بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وإستغلال القدرات والموارد الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية العملاقة .

وخلال اللقاء شهد وزير الطيران المدنى مراسم توقيع اتفاقيه لاطلاق المنصة اللوجستية المتكاملة لخدمات التخرين بين شركة حسن علام للمرافق بالشراكة مع شركه A.P. Moller Capital حيث تهدف المنصة الى تقديم مجموعة من الخدمات بما فى ذلك مرافق ومراكز التوزيع والخدمات اللوجستية ومجمعات التخزين المتكاملة والمستودعات الداخلية الجافة .

جدير بالذكر ان الشراكة الاستراتيجية بين تحالف مجموعة حسن علام وشركة A.P.MOLLER الدنماركية الرائدة فى مجال اللوجستيات ومجمعات التخزين تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة تبلغ (200 مليون دولار ) فى صناعة اللوجستيات والشحن و المستودعات داخل جمهورية مصر العربية مما يسهم فى زيادة التدفقات التجارية والإستفادة من فرص السوق سريعة النمو فى مصر وأفريقيا بالشراكة مع مؤسسات عالمية.