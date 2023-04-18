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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انعقاد أول جلسات محاكمة مراسل وول جورنال ستريت المتهم بالتجسس في روسيا

مراسل وول جورنال
مراسل وول جورنال ستريت المحتجز

مثل الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش "مراسل وول جورنال ستريت" أمام محكمة في موسكو ، اليوم الثلاثاء، لاستئناف محكامته بتهمة التجسس ، في إطار حملة موسعة من الكرملين.

ونفي المراسل الأمريكي والحكومة الأمريكية، بشدة المزاعم التي قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في حالة إدانته، بحسب صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية.

وألقى الصحفيون والمؤيدون في المحكمة اللمحة الأولى منذ أسابيع لمراسل وول ستريت جورنال ، وهو أول مراسل أمريكي منذ الحرب الباردة يُحتجز في روسيا بتهمة التجسس.

ووقف جيرشكوفيتش في حاوية زجاجية ومعدنية داخل قاعة المحكمة ، ونفى كل التهم الموجهة إليه.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عن اعتقال الشاب البالغ من العمر 31 عامًا في يكاترينبرج في 29 مارس الماضي واتهمه بمحاولة الحصول على معلومات سرية حول مصنع أسلحة روسي.

ونفى جيرشكوفيتش وصحيفة "وول جورنال ستريت" الأمريكية والحكومة الأمريكية جميعهم تورطهم في التجسس وطالبوا بالإفراج عنه.

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