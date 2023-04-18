بعد زيارة بوتين.. حاكم خيرسون الأوكراني يكشف أخر تطورات الهجمات الروسية

قال مسؤولون إقليميون، اليوم الثلاثاء، إن المدفعية الروسية شنت هجوما في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة تسعة آخرين .

وقال حاكم خيرسون، أوليكساندر بروكودين، إن "القوات الروسية شنت هجوما على سكان خيرسون الهادئين.. مات شخص واحد، وأصيب تسعة أشخاص من خيرسون".

وأضاف في برقية له:"أطبائنا البطوليين يقاتلون من أجل حياتهم وصحتهم".

وقال المسؤولون إن سوق وسط المدينة تعرض للضرب. واستعادت القوات الأوكرانية خيرسون في نوفمبر الماضي بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الاحتلال من قبل القوات الروسية التي سيطرت عليها بعد فترة وجيزة من بدء حربها على نطاق واسع.

وأصبحت المنطقة الآن تحت نيران متكررة من القوات الروسية التي يتم ترسيخها على الجانب الآخر من نهر دنبيرو؛ بينما تنفي روسيا استهداف المدنيين.

ومساء أمس الاثنين، زار بوتين مقر قيادة مجموعة دنيبر في محور خيرسون ومقر فوستوك للحرس الوطني في لوغانسك واستمع إلى التقارير العسكرية.

وعلق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين مقر العمليات في محوري خيرسون ولوجانسك مساء أمس الاثنين، معتبرا أنه يدير عمله بهذه الطريقة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: " كما ترى.. الرئيس الآن يزور بشكل مكثف مناطق جديدة، ومن الطبيعي أن يجري أيضا عمليات تفتيش للمقار، ويتلقى معلومات وتقارير لحظية وآنية حول تقدم العملية العسكرية الخاصة.. وهذا مهم للغاية للقائد الأعلى.. بهذه الطريقة يدير عمله".

وردا على الأنباء الدائرة بأن الزيارة تمت في وقت سابق، أوضح بيسكوف أن الزيارة تمت بالفعل أمس الاثنين: "كان بالأمس هناك، واستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع في محوري خيرسون ولوجانسك".

وأضاف أن "الرئيس هنأ وأهدى القادة في محوري خيرسون ولوجانسك نسخ من أيقونة تاريخية بمناسبة عيد الفصح المجيد الذي يتم الاحتفال به على مدار عدة أيام".

