الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: فخور بتكريم الرئيس وسيظل وساما على صدري

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية ليلة القدر، عددا من حفظة القرآن الكريم، حيث ضمت القائمة عددا من الفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والأسرة القرآنية والمحفظ المثالي على مستوى الجمهورية.

الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأعرب د. ماهر عبد النبي، الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له قائلا: إن التكريم وسام على صدري وهذا إنما يعكس اهتمامه بالقرآن وأهله".

وتابع في تصريحات لـ “صدى البلد”، “أقول للرئيس عبد الفتاح السيسى باسمي واسم أهل القرآن فخورون بهذا التكريم وسيظل وسام على صدورنا”.

وأشار د. ماهر إلى إنه ختم القرآن في الصف الخامس الإبتدائي وهو الآن أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وبفضل الله لدي 3 أشقاء يحفظون القرآن الكريم كاملا، وهذا بفضل الله ثم والدي الموظف بكلية التجارة ووالدتي ربة المنزل.

وتشتمل القائمة على كل من:

الفرع الأول

حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن

الأول المتسابق ماهر محمد عبد النبي فرماوي من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 250 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الثاني: الأسرة القرآنية

فاز في فرع الأسرة القرآنية أبناء عائلة غازي أحمد الزياتة من محافظة الغربية بجائزة قدرها 300 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية لكل منهم، وهم:



أحمد غازي أحمد الزياتة إمام وخطيب.

السيدة غازي أحمد الزياتة مُعلمة بالأزهر.

صالح غازي أحمد الزياتة إمام وخطيب.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم

محمد أحمد عبد الغني دغيدي من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات

حمادة محمد السيد خطاب من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية

عبد الصمد آدم من دولة غانا بجائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم

أسماء عادل سيد أحمد محمد من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 150 ألف جنيه ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

الفرع الثامن: المحفظ المثالي

فاز بجائزة المحفظ المثالي الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.