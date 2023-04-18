أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن أول قرار للنادي الأهلي عقب صدور عقوبة كهربا من لجنة الانضباط.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “خاص.. الأهلي يقرر الاستئناف على عقوبة كهربا بشكل رسمي وإتاحة الفرصة للاعب للمشاركة بشكل طبيعي لحين الإعلان عن العقوبة الجديدة بعد الاستئناف”.

بحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

قرارات اتحاد الكرة ضد كهربا والأهلي