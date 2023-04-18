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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بأعضاء هيئة التدريس بكلية الذكاء الاصطناعي.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأعضاء هيئة التدريس بكلية الذكاء الاصطناعي للوقوف على آخر مستجدات العملية التعليمة داخل الكلية، وذلك بحضور الدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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أكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

كما طالب الدكتور عبد الرازق دسوقي، أعضاء هيئة التدريس بضرورة حرصهم على مواكبة التطور التكنولوجي، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على مستقبل كل قطاع صناعي وعلي كل إنسان على هذا الكوكب كما ويعد المحرك الأساسي لجميع التقنيات الناشئة مثل جمع البيانات الضخمة والروبوتات وإنترنت الأشياء، ومن المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أكبر خلال السنوات القادمة في كافة المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الذكاء الاصطناعي يزيد من كفاءة الأعمال وسرعة تنفيذها ويزيد من قيمتها ويساهم في تطور الأعمال باستمرار، كما يزيد من عدد المتفاعلين مع هذه الأعمال بسبب التطور المستمر للأدوات والبرمجيات المتعلقة به.


وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أنه يجب على الطلاب زيادة تنمية الوعي والإدراك لديهم تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية على مستوى الدولة أو الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمي والأكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.


هنأ رئيس الجامعة، عقب اللقاء، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بشهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

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