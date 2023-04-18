وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يشاركان ذوي الهمم لعبة تنس الطاولة.. صور

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ذوي الهمم واللاعبين لعبة تنس الطاولة وذلك خلال افتتاحهم، ملعب الأكريليك الخماسي متعدد الأغراض لذوي الهمم، بنادي الإرادة والتحدي بعد تطويره بدعم من وزارة الشباب بمبلغ 334 ألف جنيه.



وتفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ مشروع الطرح الاستثماري "نادى إنيرجي" بالطابق الثاني بالنادي، بحضور عمرو البشبيشي نائب المحافظ واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

اصطف أعضاء فريق شباب يدير شباب وأعضاء برلمان الشباب والشيوخ وحملة الإعلام من فرق الجوالة لاستقبال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ في زيارة خاصة لنادي الإرادة والتحدي، وقدمت العروض التدريبية لفريق كرة السلة للصم بنات وتدريبات أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لكرة السلة التي تابعها الحضور.



كما تفقد وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ صالة الجيم للاعبي رفع الأثقال بالنادي، ثم انتقل صبحي ونور الدين والوفد المرافق لمتابعة مباراة الكرة الطائرة جلوس المقامة بصالة الألعاب، ومباراة تنس الطاولة بمشاركة أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

كما تفقد وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ المشروع الاستثماري "نادى إنيرجي" المؤجر حق انتفاع لمدة سبع سنوات بمبلغ 13,150 شهريا، كما تم رصد مبلغ 321 ألف جنيه من قبل وزارة الشباب والرياضة لإنهاء إجراءات ترميم المبنى وصيانة كابل الكهرباء الخاص بالنادي، واستمرت الجولة داخل النادي ليتابع الحضور نزال لاعبي الملاكمة وأبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الحاصلين على المركز الأول بالبطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق العام الماضي.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملف «قادرون باختلاف» يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية التي تضمن تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، دعماً لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات، خاصة الرياضية منها وتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين في كافة المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات على دراية كاملة بآليات التعامل مع الأبطال الرياضيين من ذوي القدرات الخاصة.

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