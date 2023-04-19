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45 دقيقة رياضة لحرق سعرات كعكة واحدة | مفاجأة صادمة

نصائح لتناول كحك
نصائح لتناول كحك العيد بأمان بدون زيادة وزن

مع اقتراب العيد وشراء البيوت كحك العيد، فقد يتسبب تناول كميات كبيرة منه في زيادة الوزن بشكل كبير، ولكن يمكن اتباع بعض النصائح أن تساعد في عدم اكتساب الوزن، وتناول الكعك بأمان.

 

نصائح لتناول كعك العيد بأمان بدون زيادة وزن


 

وقال مؤمن ماهر خبير التغذية ولاعب كمال الأجسام، أن الكمية المسموحة من كحك العيد يجب ألا تزيد عن قطعتين في اليوم، وذلك لأن تناول كميات أكبر قد يساهم بزيادة الوزن.

 

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وتابع ماهر في تصريحات إذاعية، أن الشخص يحتاج إلى ممارسة الرياضة لمدة 45 دقيقة، لحرق السعرات الحرارية الموجودة في قطعة واحدة فقط.

ونصح ماهر، بتناول كميات صغيرة الأكل على الإفطار لتجنب التخمة، والتعب والكسل وعدم القدرة على الحركة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة على وجبة الإفطار والسحور.

 

نصائح لتناول كحك العيد بأمان بدون زيادة وزن


وأضاف ماهر، إلى أنه يجب تجنب المقليات والحلويات، لأنها تقلل من مستويات النشاط البدني، والابتعاد عن شرب العصائر السكرية، لأنها تزيد لإندفاع الإنسولين بالدم، وهذا يؤدي للإحساس بالنوم.

وأوضح ماهر، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الضغط والقلب والسكري يجب أن يستشيروا الطبيب حول الكمية المسموح بها لتناول كحك العيد.

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