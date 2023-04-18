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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا.. إضراب واسع يهدد بانهيار المطارات وإلغاء الرحلات الجوية

إضراب واسع يهدد بانهيار
إضراب واسع يهدد بانهيار المطارات وإلغاء الرحلات الجوية

أعلنت نقابة فيردي العمالية في ألمانيا، عن تنظيم إضراب لموظفي مطارات دوسلدورف وهامبورج وكولونيا بون في ألمانيا، يومي الخميس والجمعة، مما قد يؤدي إلى تأخير وإلغاء مئات الرحلات الجوية هذه الأيام.

وقال البيان: "ندعو عمال أمن الطيران العاملين في مناطق فحص الركاب والأفراد والبضائع، وكذلك في مناطق الخدمة، إلى الإضراب طوال اليوم الخميس والجمعة 20 و21 أبريل 2023.

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وسيبدأ الإضراب، الذي سيطالب فيه العاملون في صناعة المطارات في دوسلدورف وهامبورج وكولونيا بون بدلات أعلى للعمل الإضافي والساعات غير المنتظمة، مساء الخميس وينتهي مساء السبت.

وأوضحت نقابة العمال أنه "فيما يتعلق بالإضراب، يجب أن نتوقع زيادة في فترات الانتظار وإلغاء الرحلات الجوية".

المطارات المانيا الرحلات الجوية نقابة فيردي دوسلدورف كولونيا

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