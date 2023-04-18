عمرو مصطفى يطرح ميني ألبوم مالوش زي في عيد الفطر

قرر عمرو مصطفى، طرح ميني ألبوم جديد بعنوان مالوش زي، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك الذي يفصلنا عنه بضعة أيام.

يتكون ميني ألبوم مالوش زي من 6 أغاني، المقرر بدء طرح أولى أغانيه مع أول أيام عيد الفطر.

وشوق عمرو مصطفى جمهوره للألبوم ونشر صورة له عبر إنستجرام، وعلق قائلا: عمرو مصطفى.. مالوش زي.. ميني ألبوم 2023 قريبًا .. هنعيد مع بعض.. كل سنة وانتو طيبين.



https://www.instagram.com/p/CrMFxTSMZU1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

وسبق وروج عمرو مصطفى خلال الفترة الماضية لأغنية مالوش زي التي من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وطرح منها كوبليه، وتقول كلمات الأغنية: قولتله إيه الكلام؟ قالي خير وأما قال.. قلبي قال كل خير

مالوش زي واللي زيه يبقى زيه ازاي

ده صورته في مرايته هو أحلى منها كتير

مشفتوش حبي ليه قد إيه .. ده اللي أنا اسيب عمري بين إيديه

تعد أغنية أمي الدنيا هي آخر أغاني عمرو مصطفى، والتي طرحها مؤخرا بالتزامن مع عيد الأم في شهر مارس الماضي، وكانت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيام طارق.