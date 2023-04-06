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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة..داليا مصطفى تقتل مي عمرو ياسر جلال يعترف على نفسه

بوستر علاقة مشروعة
بوستر علاقة مشروعة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة الكشف عن قاتل مي عمر في النهاية التي كانت صادمة للجمهور.

 

 

ألقت الشرطة القبض على ياسر جلال وحمايته من تجار المخدرات برفقة ابنه ليكتشف مقتل بثينة وبعد العديد من التحقيقات في القضيةخرج وزوجته.

 

 

 

اعترفت زوجة ياسر جلال  التي تقوم بدورها داليا مصطفى بقتل بثينة أو مي عمر عن طريق الخطأ، وظهرت في مشهد فلاش باك يوضح ماحدث.

 

 

استدعت بثينة زوجة ياسر جلال إلى فيلتها واعترفت لها بالحقيقة كاملة، وحينما حاولت المغادرة رافضة الاستماع لحديثها دفعتها بقوةلتسقط على الترابيزه المغطاة بالزجاج وتتوفى على الفور.

 

 

اضطر ياسر جلال للاعتراف بأنه هو قاتل بثينة حتى ببريء زوجته من الحادث، لدفع ثمن خيانته.


 

قصة مسلسل علاقة مشروعة


 

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية،  من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.


 

أبطال مسلسل علاقة مشروعة


 

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.

علاقة مشروعة مسلسل علاقة مشروعة داليا مصطفي مراد مكرم مرحلة المراهقة ياسر جلال

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