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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: إزالة 337 حالة تعد على أراضي زراعية

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم إزالة 337 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 فبراير وحتى إبريل الجارى منها 181 حالة فى المهد ، و 156 حالة إزالة تراكمى من أعوام سابقة ، فيما يتم إزالة 741 حالة أخرى ضمن فعاليات الموجه الـ 21.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع الدرجة القصوى بكافة المواقع الخدمية والمرافق العامة لسرعة التفاعل مع أى شكاوى جماهيرية ، مع تهيئة الأجواء الاحتفالية لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بأيام العيد.

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إزالة التعديات

وأشار محافظ أسوان إلى أنه فيما يتعلق بتوفير السلع للمواطنين فيتم ضخها عبر المجمعات الإستهلاكية الثابتة والمتحركة والشوادر والمنافذ المختلفة بإجمالى 390 مجمع ثابت ومتحرك وشادر سواء التابعة لوزارة التموين أو المحافظة أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الغرفة التجارية أو الجمعيات الأهلية. 

وأوضح أشرف عطية بأنه بالتوازى مع ذلك جارى الإعداد لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة بإجمالى 31 مجمع حيث تم تجهيز اللجان الفنية لفحص واستلام الأصناف الموردة ، كما تم مخاطبة جهات المرافق ( الكهرباء المياه – الغاز ) لعمل المقايسات اللازمة لمخاطبة وزارة التخطيط بها ، وتكامل مع ذلك قيام المحافظة بتدريب الكوادر البشرية وفقاً لبروتوكول التعاون بين برنامج الغذاء العالمى ووزارة الاتصالات ومحافظة أسوان عن طريق مركز التدريب والتنمية المستدامة ، فضلاً عن عقد ندوات تثقيفية. 
 

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أنشطة متنوعة 

جاء ذلك عقب عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وعدد من الوزراء ، وأيضاً المحافظين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن عدد من القضايا والملفات الهامة فى مقدمتها رفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك ، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ، ورصد مخالفات البناء أثناء العيد ، والمتابعة الدقيقة لوحدات المتغيرات المكانية ولجان حماية الأراضى. 

بجانب الإستعداد لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، علاوة على إستكمال منظومة ترشيد إستهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة ، مع توفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين ، ومتابعة الأسواق ، وتكثيف حملات الرقابة خلال فترة العيد ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة " ، وكذا تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية ، وسرعة إنهاء إجراءات تخصيص أراضى المرحلة الأولى لحياة كريمة. 

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