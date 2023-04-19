مصر ترحب بدعوة جوتيريش لإصلاح النظام المالي الدولي وتقديم تمويلات للدول النامية

أكدت مصر في منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء الديون التي تتحملها الدول النامية، بما في ذلك من خلال إصلاح هيكل الديون العالمي.

ورحبت مصر أيضاً بدعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بإصلاح هيكل النظام المالي الدولي وبتقديم حزمة تمويلية للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال إلقاء بيان مصر، أهمية إصلاح ممارسات وأولويات البنوك التنموية متعددة الأطراف وتعزيز برامجها التمويلية، وكذا تمويل المناخ، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح التعاون الضريبي الدولي.