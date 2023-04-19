شاهد| الجيش السوداني ينقذ طلاب جامعة الخرطوم العالقين

أجلت القوات المسلحة السودانية، الطلاب العالقين بجامعة الخرطوم منذ 4 أيام، أثناء كر وفر استهدف فيه مليشيا الدعم السريع هؤلاء الطلاب دروعًا بشرية.

وعرض الجيش السوداني مقطع فيديو يظهر إجلاء القوات المسلحة الطلاب العالقين بجامعة الخرطوم.

واتخذت القوة الحيطة والحذر حفاظًا علي سلامتهم حتى إجلائهم بالكامل بخروج آمن مستخدمين ساترا بفتحة أسفل السور لتتم العملية دون اي خسائر.

وكان الناطق الرسمى للجيش السوداني، أعلن أن الموقف العام مستقر وبدأت القوات المسلحة المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار.

وأضاف الجيش السوداني في بيان صادر عنها، أن الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار، موضحًا أن بداية المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيًا.

وتابع: “متابعتنا لمعلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف اقليمية ومحلية نفصح عنها في الوقت المناسب. هروب للمتمردين من مطار مروي ومحاولة القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة مما استدعى التعامل الحاسم بالقوات الجوية وتكبدهم لخسائر فادحة”.

وأكد استمرار أعمال التضييق على المواطنين وحرق سوق الخرطوم بحري وترويع للمواطنين بمناطق متفرقة داخل وخارج العاصمة وعمل ارتكازات في عدة مناطق للنهب .