مجلس الإفتاء الأسترالي: السبت أول أيام عيد الفطر

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، أن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك بالبلاد.

وقال المجلس في بيان إن الإعلان يأتي نظرًا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس.

وأضاف أن هلال شهر شوال يولد يوم الخميس الموافق 20 إبريل في تمام الساعة 2:12 ظهرًا بتوقيت مدينة سيدتي ويغيب وقت غروب الشمس تمامًا في تمام الساعة 5.27 مساءً، وهي حالة اقتران تامة كاملة للشمس مع الهلال يستحيل معها رؤية الهلال.

ولفت إلى أن القمر يولد في مدينة بيرث في الساعة 12:12 ظهرًا، ويغيب بعد غروب شمس نفس اليوم بـ4 دقائق في الساعة 5.54 مساء، وهذا ليس وقتًا كافيًا لرؤية الهلال، وبهذا يكون يوم الجمعة هو المتمم لرمضان.