مليونير صدى البلد.. الحاجة كوثر تحصد الجائزة الكبرى وتتسلم المبلغ على الهواء

أسدل الإعلامي أحمد موسى، الستار، على مسابقة مليونير صدى البلد، والتي أطلقها مع بداية شهر رمضان المبارك، وسلم الجائزة، في حلقة الثلاثاء 27 رمضان، إلى الحاجة كوثر عبد النعيم.

وقبل الإعلان عن اسم الفائز، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كان حريص على أن تكون هناك جائزة خاصة بقناة صدى البلد، حيث تم تخصيص جائزة قدرها مليون جنيه لهذه المسابقة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عشرات الآلاف من المشاركين والمتسابقين من داخل مصر وخارجها؛ ليكون هناك مساحة أكبر للفوز بجائزة مليونير صدى البلد.

وأوضح أن: جائزة مليونير صدى البلد، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وكل شيء تم خلال هذه المسابقة، ووفقا لمجموعة للشروط والأحكام المتعارف عليها.

ونوه أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، بأنه تم إطلاق مسابقة مليونير صدى البلد، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ولم نكن نتخيل استقبال كم هذه الرسائل والاتصالات من المشاركين؛ للظفر بجائزة مليونير صدى البلد.

الفائز بجائزة مليون صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الفائز بجائزة مليون صدى البلد في يوم 27 رمضان 2023.

وهنأ أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، السيدة كوثر عبد النعيم، من الشرابية، على فوزها بجائزة مليون صدى البلد، مضيفًا: «مليون مبروك للسيدة الفاضلة كوثر عبد النعيم».

مليونير صدى البلد

وسلم موسى، مساء الثلاثاء، الجائزة، للسيدة كوثر عبد النعيم، وقبَّل رأسها، وهنأها بالفوز بجائزة مليونير صدى البلد، برعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية، وتحت رعاية وزارة التضامن.

وعن أوجه إنفاقها للجائزة، قالت السيدة كوثر عبد النعيم، للإعلامي أحمد موسى: «هجوز ابني وأجيبله شقه، عندي ولد واحد».

تسليم المليون جنيه على الهواء

دخلت الحاجة كوثر عبد النعيم، الفائزة بجائزة مليونير صدى البلد، في حالة من الفرحة والسعادة على الهواء مباشرة، خلال تسلمها المليون جنيه على الهواء.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،: «مكنتش مصدقة إني فزت، وقلبي كان هيقف من الفرحة».

كنت بدعي ليل نهار تكون الجايزة من نصيبي

وخلال لقائها مع أحمد موسى، قالت الفائزة بالجائزة: «هجوز ابني الوحيد من قيمة الجائزة، وأشتري شقة ليه»، موضحة: «كنت بدعي ليل نهار تكون الجايزة من نصيبي».

وأضافت الحاجة كوثر عبد النعيم: «شكرا يا أستاذ أحمد أنا متشرفة بيك؛ لكونك رجل وطني، والناس بتحبك، وتحب الرئيس السيسي والشعب المصري، وربنا يعزكم وينصركم، ويجعل مصر رايتها عالية، ويحفظ الرئيس والشرطة والجيش».

واستطردت، خلال لقائها على قناة صدى البلد، أنها كانت تثق في الله، وأنها ستفوز بجائزة مليونير صدى البلد، موضحة أنها تتمنى لقاء الرئيس السيسي؛ من أجل الدعاء له، لأنه قدم الكثير لمصر وربنا يسترها معاه ويعينه ويقويه.

واختتمت الحاجة كوثر، حديثها، مشيرة إلى أنها كانت تذهب إلى السويس في 3 ساعات، ومشروعات الدولة في عهد الرئيس السيسي، وفرت المسافة إلى نصف الوقت.

أصبحت مليونيرة

فاجأ مراسل قناة صدى البلد، الحاجة كوثر عبد النعيم، الفائزة بجائزة مليونير صدى البلد، حيث استقبلت الأسرة، النبأ، بالزغاريد.

وطرق مراسل قناة صدى البلد- كما أظهر التقرير الذي عرضه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»- باب منزل الفائزة بالجائزة؛ ليخبرها بأنها أصبحت مليونيرة.

ووجهت الحاجة كوثر عبد النعيم، الفائزة بجائزة مليونير صدى البلد، الشكر للنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب؛ في أثناء تسلمها للجائزة من الإعلامي أحمد موسى.