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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: منى زكي أتقنت الدور بصورة جيدة في تحت الوصاية

طارق الشناوي
طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي؛ أن مسلسل "تحت الوصاية" كان فيه حسن اختيار شديد لجميع القائمين به، وهذا هو سر نجاح العمل الحقيقي، حيث إن إسناد دور "حنان" للفنانة منى زكي كان اختيارا صائبا بصورة كبيرة، معبرا: "منى زكي أتقنت الدور من كل الجوانب حتى في المشية والحركة وانحناء الظهر وضعف جسدها" ؛ مضيفا أن المسلسل إستطاع من خلال عشرة حلقات فقط جذب الجمهور له بصورة كبيرة.

 

وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"؛ أن مخرج العمل أثبت عبقريته الشديدة في هذا العمل، حيث تم التركيز على أدق التفاصيل في الكتابة، الحوار، الديكور، المشاهد، وموسيقى العمل، ولهذا توفر في هذا العمل جميع عناصر النجاح ؛ مشيرا أن المسلسل إستطاع تحريك البرلمان المصري.

طارق الشناوى منى زكى المسلسل طارق البرلمان

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