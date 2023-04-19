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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف ZTE Axon 50 Ultra.. أحدث منافس لـ آيفون 14 برو

ZTE Axon 50 Ultra
ZTE Axon 50 Ultra

يعد ZTE Axon 50 Ultra هاتف ذكي متطور، أطلقته شركة ZTE الصينية مؤخرا، والذي سينافس بمواصفاته والتصميم معدني وبعض الميزات الخاصة، أحدث هواتف آيفون بالإضافة إلى سعره.

 

مميزات هاتف ZTE Axon 50 Ultra

يأتي الهاتف الذكي المتطور ZTE Axon 50 Ultra، مزودا بنظام مراسلة عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه من خلال البنية التحتية للأقمار الصناعية الصينية بيدو BeiDou.

 

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ومع هذا النظام، سيكون لدى هاتف ZTE Axon 50 Ultra القدرة على إرسال واستقبال رسائل SMS في المناطق التي لا يوجد بها اتصال بشبكة خليوية.

وكما أن تصميم ZTE Axon 50 Ultra، يجعل الهاتف الذكي المتطور بدون كاميرا أمامية غير مرئية كما في موديلات ZTE السابقة، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ZTE Axon 50 Ultra

ويتمتع هاتف ZTE Axon 50 Ultra، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي مع مستشعر من نوع Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، ومستشعرا بزوايا عرض فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 3 مرات.

وينطلق هاتف ZTE Axon 50 Ultra، مع شاشة كبيرة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، وجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، وعمق ألوان 10 بت، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+.

ZTE Axon 50 Ultra

ويعمل هاتف ZTE Axon 50 Ultra، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومقترنا بمعالج رسومي من نوع Adreno 730.

ويعمل المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5X، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسيع.

ZTE Axon 50 Ultra

ويتميز هاتف ZTE Axon 50 Ultra، شريحة أمان ZTE عالية التشفير على مستوى الأجهزة، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم من إصدار MyOS 13، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

ويحزم هاتف ZTE Axon 50 Ultra، بطارية بقوة5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 80 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB من النوع C.

ويتوفر هاتف ZTE Axon 50 Ultra، مقابل سعر يبدأ من 823 دولار أمريكي (أي ما يعادل 25400 جنيه مصري).

ZTE Axon 50 Ultra
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