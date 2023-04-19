عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

كهربا
كهربا

فجر نصر الدين عزام المحامي الدولي وخبير اللوائح الرياضية مفاجأة حول عقوبة نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الصادرة بقرار من جانب لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة. 

قال نصر الدين عزام عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
استئناف العقوبة الانضباطية لا يوقف تنفيذ العقوبة وفقا للمادة ٦٥ من لائحة الانضباط بالفيفا ولكن يحق لأي طرف ان يطلب وقف تنفيذ العقوبة الانضباطية حتى الفصل في الإستئناف ويحق للجنة الموافقة أو رفض هذا الطلب.

سيناريوهات صارمة.. هل ينتصر الأهلي في أزمة عقوبة الانضباط ضد كهربا؟!

السوبر المصري.. 3 عقبات أمام بيراميدز ليكون بديلا للنادي الأهلي أمام الزمالك

اجتماع عاصف للنادي الأهلي 

يعقد اليوم الأربعاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا عاصفا من أجل بحث أزمة إيقاف كهربا نجم الأهلي 12 مباراة بقرار صادر من لجنة الانضباط باتحاد الكرة والانسحاب من مباراة كأس السوبر المصري.  

وفي حال اتخاذ النادي الأهلي قرار الانسحاب من مباراة السوبر المصري سوف يتم تطبيق عقوبة الانسحاب من مسابقة كأس السوبر المصري غرامة مالية مليون جنيه وحرمان عامين من المشاركة.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 5 مايو المقبل في مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويخوض فريق الزمالك بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري الممتاز فيما يتواجد النادي الأهلي طرفا باعتباره بطل كأس مصر. 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

أحرز ثنائية النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي فيما سجل هدف بيراميدز الوحيد المغربي وليد الكرتي .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

كما توج نادي الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي 2021/2022 واحتل بيراميدز المركز الثاني والأهلي حل ثالثا.

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

إجراء جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

سيناريوهات النادي الأهلي في عقوبة كهربا

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أمامه خيارات لمواجهة عقوبة كهربا الصادرة من جانب لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

السيناريو الأول يشمل الاستئناف على عقوبة كهربا أمام لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة بالتزامن مع استمرار مشاركة اللاعب بقميص النادي الأهلي لأجل غير مسمى وانتظار انعقاد لجنة التظلمات للنظر فى استئناف القلعة الحمراء.  

السيناريو الثاني يكمن في الدفع من جانب النادي الأهلي بعدم شرعية لجنة الانضباط في اتحاد الكرة استنادا الي صدور قرار تعيين اللجنة بعيدا عن الجمعية العمومية بالمخالفة للائحة النظام الأساسي عام 2021 الأمر الذى يستوجب معه إسقاط كافة العقوبات التي أصدرتها اللجنة بحق كهربا والقلعة الحمراء .

الأهلى كهربا نصر الدين عزام اتحاد الكرة لجنة الانضباط محمود الخطيب كأس السوبر المصري بطل كأس مصر بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

السوبر المصري.. 3 عقبات أمام بيراميدز ليكون بديلا للنادي الأهلي أمام الزمالك

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

موضوعات متعلقة

السوبر المصري.. 3 عقبات أمام بيراميدز ليكون بديلا للنادي الأهلي أمام الزمالك

أحمد موسى: الأهلي غاضب جدا من عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

محمد صلاح مركز 14.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

أماكن صلاة عيد الفطر بالقاهرة.. 213 ساحة أبرزها الحسين وعمرو بن العاص

خلال بث مباشر| مواطن بدولة عربية يلقي سيارته من أعلى قمة جبل

دعاء 28 رمضان مستجاب.. احرص عليه حتى غروب الشمس اليوم

بعد مسلسل تحت الوصاية.. أول مشروع قانون بشأن الولاية على المال

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. سقوط لاعبة سيرك من الهواء أمام الجمهور ووفاتها| شاهد

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

فيديو

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ