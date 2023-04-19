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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرسوم عاجل لسلطان عمان بشأن المخدرات

سلطان عمان
سلطان عمان

أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي سياق اخر؛ صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى إتصالاً هاتفياً ،اليوم الأربعاء، من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي تناول تطورات الوضع في السودان.

وحرص وزير الخارجية على استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودوليا، وعلى الساحتين العربية والإفريقية من أجل ضمان وحدة الرسالة التي يتم توجيهها للأطراف، والتأكيد على خطورة استمرار المواجهات الحالية التي تصيب جميع أبناء الشعب السوداني بأضرار بالغة.

و اتفق الطرفان على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، بما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول أيضاً ضرورة العمل على تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، موضحاً أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الأزمة خلال الأيام القادمة.

 

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