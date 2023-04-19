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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 1479 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها ٥٩ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيرا إلي أهمية التأكد من كافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن إجمالي كمية الاقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت ١٤٧٩.١٣٠ طن لافتا إلي أن توريد الاقماح بلغ اليوم ١١٢٨ طن و٦٥٥ كيلو قمح.

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أضاف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٢٥١٩٠ فدان حتي الآن علما ان مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان منها حوالي ٣٧٧١١ فدان منزرعة علي مصاطب وإن إجمالي عدد الحقول الإرشادية والتجميعات بالمحافظة بلغ ٧٥٠ حقل بإجمالي مساحة ٣١٨٢ فدان.

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