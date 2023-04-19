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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إسبانيا: نتطلع لمعرفة رؤية مصر بشأن تطورات الأحداث بالسودان

وزير الخارجية يتلقى
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم 19 أبريل الجاري من وزير خارجية إسبانيا "خوسيه مانويل ألباريس". 

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير الإسباني أعرب عن قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك، معرباً عن تطلعه للتعرف على تقييم الوزير سامح شكري ورؤيته بشأن تطورات الأحداث.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري تناول الجهود التي تبذلها مصر من خلال الاتصالات التي تجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، مشدداً على أهمية العمل على استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك من أجل وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. 

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع، وبما يسهم في إنجاح جهود الوساطة الهادفة لإخراج السودان من هذا المأزق.  وفي نهاية الإتصال، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.

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