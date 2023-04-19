مسلسل حرب الحلقة 8 .. القبض على المهندس زياد بعد تصنيعه للصواريخ

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حرب نجاح قوات الأمن في القبض علي المهندس زياد والذي كان ينتمي للجماعة الإرهابية بعد تصنيعه لعدد من الصواريخ.

والقى الضابط عمر ( محمد فراج) القبض علي زياد وسط حالة من الذهول لكونه منضم للجماعة وكان يدعي بصداقته للضابط عمر.

كما شهدت الحلقة أيضا قيام الضابط عمر بالتوصل إلي أهل زوجة الظافر( أحمد السقا) في محاولة منهم لمعرفة طريق الظافر عن طريق زوجته ولازال الضابط عمر يراقب أهلها لمعرفة طريقها.

أبطال مسلسل حرب ينتهون من تصوير أحداثه

وانتهى فريق عمل مسلسل حرب من تصوير جميع أحداثه، والتي تتضمن 10 حلقات، حيث احتفل صناع العمل مساء أول أمس الإثنين بانتهاء التصوير، والتقاط الصور التذكارية.

أبطال مسلسل "حرب"

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.



مواعيد عرض مسلسل "حرب"

وتُعرض حلقات مسلسل "حرب" على قناة "ON" في تمام التاسعة مساءً، والإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في الثالثة والربع عصرًا.

فيما يُعرض المسلسل على قناة "ON دراما" عند الساعة 10.45 مساءً، والإعادة الأولى عند الساعة 4.45 صباحًا، والإعادة الثانية عند الساعة 12.15 ظهرًا، والإعادة الثالثة عند الساعة 4.45 عصرًا.