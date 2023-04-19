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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية ليلة القدر بمسجد ناصر.. صور

جانب من الإحتفال
جانب من الإحتفال

شَهِدَ عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها إحتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر من مسجد ناصر بمدينة بنها.

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وعقب صلاتي العشاء والتراويح، بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للشيخ محمد أحمد الدغيدي الفائز بالمركز الأول عالمياً في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وعلوم تطبيقه نيابة عن فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والتي أشار فيها إلى فضل ليلة القدر التي أُنزل فيها اللَّه عز وجل القرآن الكريم على قلب رسولنا الكريم صلى اللَّه عليه وسلم ليكون هدايةً للبشر ودستوراً سماوياً لجميع العالمين، تلك الليلة التي يغفرُ فيها اللَّه لعباده المؤمنين ويعتقهم من النار، موضحاً إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خيرٌ من ألف شهر، وأنها سميت ليلة القدر لشرفها وعظيم قدرها عند اللَّه عز وجل، مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.
ومن جانبه قدَّم "محافظ القليوبية"  خالص التهاني القلبية لأبناء القليوبية، بمناسبة ليلة القدر وحلول عيد الفطر المُبارك، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان والإستقرار .

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القليوبية وزارة الأوقاف القران الكريم جامعة بنها رئيس جامعة بنها

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