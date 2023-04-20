موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر، اليوم الخميس 20 أبريل من مقر المعهد بمرصد حلوان، وينتظر المصريون في جميع أنحاء محافظات مصر، موعد عيد الفطر 2023 واستطلاع هلال شوال لعام 1444 هجرية، وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك .

عيد الفطر 2023 في مصر

متى عيد الفطر 2023؟

من المقرر أن يقوم معهد الفلك اليوم بـ استطلاع هلال عيد الفطر 2023 (هلال شوال 1444)، من مقر المعهد بمرصد حلوان قبل غروب الشمس ويستمر إلى أن تغرب الشمس، حيث تعد لجنة مرصد حلوان اللجنة الرئيسية التي تقوم بتجميع معلومات استطلاع هلال عيد الفطر المبارك وإرسالها الى مفتي الجمهورية لتحديد مواعيد أول أيام عيد الفطر المبارك.

هلال عيد الفطر 2023 في مصر

ويأتى استطلاع هلال عيد الفطر 2023 بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 2023، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومواعيد انتهاء شهر رمضان الكريم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

استطلاع هلال عيد الفطر 2023 عن طريق 7 لجان

وأكد الدكتور محمد صميدة مسؤول وحدة الهلال والحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك 7 لجان موزعة على مختلف جهات الجمهورية سوف تقوم برصد هلال شهر شوال اليوم، مشيراً إلي أن استطلاع هلال عيد الفطر 2023، يتم بوجود لجنة من أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال لتحديد مواعيد أول ايام عيد الفطر 2023 في مصر، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وتكون أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، وأن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن عبر بيان رسمي، عن مواعيد عيد الفطر المبارك ومواعيد صلاة العيد، ومواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك، فلكيا.

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، حول مواعيد عيد الفطر، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).