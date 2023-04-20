عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

موعد عيد الفطر
موعد عيد الفطر

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال عيد الفطر ٢٠٢٣ في مصر، اليوم الخميس 20 أبريل من مقر المعهد بمرصد حلوان، وينتظر المصريون في جميع أنحاء محافظات مصر، موعد عيد الفطر 2023 واستطلاع هلال شوال لعام 1444 هجرية، وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك .

عيد الفطر 2023 في مصر

متى عيد الفطر 2023؟

من المقرر أن يقوم معهد الفلك اليوم بـ استطلاع هلال عيد الفطر 2023 (هلال شوال 1444)، من مقر المعهد بمرصد حلوان قبل غروب الشمس ويستمر إلى أن تغرب الشمس، حيث تعد لجنة مرصد حلوان اللجنة الرئيسية التي تقوم بتجميع معلومات استطلاع هلال عيد الفطر المبارك وإرسالها الى مفتي الجمهورية  لتحديد مواعيد أول أيام عيد الفطر المبارك.

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

هلال عيد الفطر 2023 في مصر

ويأتى استطلاع هلال عيد الفطر 2023 بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 2023، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومواعيد انتهاء شهر رمضان الكريم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

استطلاع هلال عيد الفطر 2023 عن طريق 7 لجان 

وأكد الدكتور محمد صميدة مسؤول وحدة الهلال والحسابات الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك 7 لجان موزعة على مختلف جهات الجمهورية سوف تقوم برصد هلال شهر شوال اليوم، مشيراً إلي أن استطلاع هلال عيد الفطر 2023، يتم بوجود لجنة من أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال لتحديد مواعيد أول ايام عيد الفطر 2023 في مصر، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وتكون أماكن استطلاع الهلال تكون بعيدة عن أضواء وإضاءة المدن، وأن الرصد سوف يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التلسكوبات والعين المجردة.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن عبر بيان رسمي، عن مواعيد عيد الفطر المبارك ومواعيد صلاة العيد، ومواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك، فلكيا.

صرح  الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، حول مواعيد عيد الفطر، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).

عيد الفطر هلال عيد الفطر هلال عيد الفطر 2023 عيد الفطر 2023 عيد الفطر 2023 في مصر استطلاع هلال عيد الفطر 2023 هلال شوال 1444 المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة معهد الفلك مرصد حلوان أول أيام عيد الفطر المبارك هلال شهر شــــوال متى عيد الفطر 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

الجيش السوداني يسيطر على أكبر قاعدة حدودية تزود الدعم السريع بالإمدادات

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

ترشيحاتنا

بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل.. تعرف على ما قاله كريم عبد العزيز عن الحشاشين

الطلاق الأبرز .. حالات تلزم إعادة توزيع المعاش على الورثة وفقا للقانون

صلاة العيد .. تعرف على ضوابطها والسنن المستحبة فيها

أشعل الحرب العرقية .. ماذا ينتظر فيلم كليوباترا بعد حديث الصحافة العالمية؟

سعر كيا كرنفال موديل 2023 الجديدة في الكويت| صور

هل العيد يوم السبت؟.. السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك

نشرة المرأة والصحة.. بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة..نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

شبهها البعض بالفضائيين.. صور دنيا بطمة بعد عملية التجميل تثير ضجة

رحل بعمر صغير..وفاة مونبين عضو فرقة أسترو في ظروف غامضة

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ