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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كمية من الألعاب النارية وأمبولات حقن محظور تداولها بأبوقرقاص بالمنيا

ضبط كميه من الالعاب
ضبط كميه من الالعاب النارية بالمنيا

تمكنت حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية بأبوقرقاص جنوب المنيا بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط 5790 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها لخطورتها على المواطنين والأطفال وضبط 696 أمبول حقن محظور تداولها بالأسواق بمركز ابوقرقاص، وذلك بتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور  محمد محمود نائب المحافظ وتاج جلال ابو سداح رئيس مركز  ابوقرقاص بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مكثفة لضبط التجار المخالفين .

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قامت الحملة تحت إشراف إدارة التموين بابوقرقاص برئاسة عصام الطوبجى مدير ادارة التموين بمركز ابوقرقاص وادارة التموين ومباحث التموين .

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة لبدأ التحقيقات.
وفي سياق متصل تواصل الوحدات المحلية بالمحافظة، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية ومحال الجزارة، والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، وبخاصة أماكن بيع الأسماك المملحة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

من جانبه قاد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، ومحال الجزارة وأماكن بيع الأسماك المملحة، بنطاق بندر مطاي والقري التابعة له، بالتعاون مع التموين والطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين، 3 محاضر تموينية لباعة أسماك مملحة، حيث تم ضبط 19 كيلو من الأسماك المملحة بدون فواتير، وتم تحريزها لإعدامها بمعرفة مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بمطاي، إلى جانب تحرير 11 محضر تمويني للمخابز لنقص وزن ونظافة وعدم صرف بون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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