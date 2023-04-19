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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الكانتو الحلقة 28| زواج أمير كرارة ومي عز الدين

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من المشاهد المشوقة، حيث تزوج أمير كرارة، من مي عز الدين، بعد قصة حبهما والعقبات التي واجهتهم خلال الحلقات الماضية.

وجاء مشهد حفل الزفاف، وبه جميع الأقارب وعائشة “ثراء جبيل" شقيقة أمير كرارة، وأحمد خالد صالح شقيقه أيضاً.

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يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

سوق الكانتو مي عز الدين أمير كرارة ثراء جبيل احمد خالد صالح

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