هاني سرحان يكشف سر حماسه لعالم "سوق الكانتو"

كشف الكاتب هاني سرحان عن سر حماسه لصناعة عالم مسلسل "سوق الكانتو" الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.



وقال في تصريحات لصدى البلد:" الوكالة هي السر فقد كنت اريد تقديم عمل عنها، وعرفت ان "سوق الكانتو" مكان اخر يشبه الوكالة فبدأ بالبحث وراء الأمر وتعمقت واستعنت بباحثين في التاريخ لمعرفة تفاصيل عن هذا العالم لأقدمه بصدق.

الحلقة الـ 26 من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة حيث كشفت الحلقة عن النصب على فتحي عبد الوهاب، حيث اكتشف ان الشخص الذي طلب منه مبلغ مالي للحصول على البشوية مجرد نصاب.

‎مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.