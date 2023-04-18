عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد ناقش قضية زواج المطلقة مرة أخرى

مسلسل كامل العدد ناقش قضية اجتماعية مهمة، حيث يحمل رسالة دعم إلى كل سيدة مطلقة ولديها أطفال، ويكشف بشكل كوميدي الصعوبات التي تواجهها في حالة رغبتها الزواج مرة أخرى.

 مسلسل كامل العدد ناقش قضية زواج المطلقة مرة أخرى

مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربيني  أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية ليلى، التي تتزوج في سن صغيرة وتنجب أطفالاً، وتمر بالعديد من المواقف الصعبة خلال حياتها، وهي معاناة المرأة المطلقة الحاضنة لأطفال في رحلة البحث عن زواج جديد.

سوف نعرض بعض النصائح للسيدات المطلقات، وكيف تواجه صعوبة في الزواج مرة تانية خاصة في حالة وجود أطفال وفقاً لموقع " covetur"

txt

كشف مستعجل .. نصائح مهمة للتعامل مع مرضى الزهايمر

txt

نصائح مهمة للتعامل مع أزمات الزوج من وحي مسلسل جعفر العمدة


كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخري بعد الطلاق

- تأكدي من أنهم تجاوزوا حالة الطلاق هذه قبل تقديمهم لشريكك الجديد ، ومن الأفضل الانتظار إذا لم يتجاوزوا هذه الحالة

-الحرص على تحديد موعدا لأولادك لقضاء الوقت مع الوالد الآخر ،لهذا الشخص فإنهم سيقبلونه ويحبونه تدريجيًا.

- إنشاء روتين حياة صحي لهم، وعندما تشعرين أن هذا الروتين قد أثر عليهم إيجابيًا، فحينها يمكنك البدء في طرح فكرة وجود شخص ما في حياتك، تريدين أن يقابلهم، ولكن لا تخبرينهم على الفور أنك تخططين للزواج، خذي الموضوع ببطء .

- لذلك من الأفضل أن تأخذي الأمور ببطء ومنحهم الوقت للتعرف على شريكك ومحبته لكي تصبح الأمور أسهل لكليكما مع مرور الوقت.


- عندما تهتمين بهم سوف يفهمون أنك تأخذين اهتماماتهم في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار ،


- وإذا كانوا كبارًا بما يكفي فقد تكتشفين أنهم منزعجون أو قلقون بشأن بعض القرارات ، لذلك خذي الوقت الكافي لفهم المشاعر الجديدة التي يتعاملون معها.

-لا تفعلي أي شيء لتجعلي أطفالك يعتقدون أنك تكرهيهم بقضاء الوقت مع الوالد الآخر.


- التعبير عن استمرارية الشعور بالحب اتجاههم بالرغم من أي شيء.


- توفير الأساسيات من ملابس وألعاب وأدوات وذلك لإشعار الطفل بالاهتمام به.


- مراعاة اختلاف مقدرة الطفل على التأقلم مع الحياة الجديدة بمقدرة أطفال آخرين لذلك، وهذا يعود لاختلاف طبيعة كل طفل عن الآخر.


-ضرورة فهم ردود فعل الأطفال وشعورهم التي دائمًا ما يفضلها الآباء أن تصدر من أبنائهم وهي تفهم هذا الطلاق ومحاولة فهم أسبابه والتعبير عن مشاعرهم وما يفكرون به.


- للتعبير عما يدور بداخله من مشاعر غضب وحزن نتيجة هذا الطلاق، ومن الردود التي دائمًا ما يفضلها الآباء أن تصدر من أبنائهم وهي تفهم هذا الطلاق ومحاولة فهم أسبابه والتعبير عن


- اختيار الوقت واليوم المناسبين لإخبار الأطفال بالانفصال؛ وذلك باختيار مكان هادئ .


- بشكل عام لا تستخفي بأولادك حين تتحدثين عن رفيق زواجك هذا لن يسهم في أي من حياتكم.
لا يغب عن بالك ان اولادك سيبقون على الأرجح على علاقة بوالدهم الآخر ومن مصلحتهم ان تكون هذه العلاقة سليمة.


- اذا كنتم ستتعاونون في تربية الأطفال بعد الطلاق مع الطرف الآخر خلال فترة الانفصال فمن المهم ان تصفحوا عن حياة الأولاد من يوم الى يوم.

- نظِّموا وابقوا جدولا منتظما بشأن مَن يجلب الأولاد الى المدرسة او يقلّهم هذه الجوانب من حياة الطفل تهم أكثر مما تظن .


- تنظيم اليوم والتحدث بشأن مَن يجلب الأولاد الى المدرسة او هذه الجوانب من حياة الطفل  من الأشياء الأساسية ويجب أخذها فى الاعتبار .

كامل العدد دينا الشربيني النصائح للسيدات المطلقات الطلاق المرأة المطلقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ملابس نسائية مثيرة.. الحبس عامين لـ سلمى الشيمي وغرامة 100 ألف جنيه

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

ادعاءات إخوانية .. مصدر أمني: لا صحة لإنهاء نزيل حياته في مركز الإصلاح والتأهيل

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بشأن الهدنة.. بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

حالة وحيدة تنقذه من الإيقاف.. خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

متشيليش هم .. مكونات موجودة فى كل بيت تقضي على رائحة الفسيخ والرنجة

كشف مستعجل .. نصائح مهمة للتعامل مع مرضى الزهايمر

نصائح مهمة للتعامل مع أزمات الزوج من وحي مسلسل جعفر العمدة

حتي لاتكون مثل الهرشة السابعة.. أسباب فشل العلاقة الزوجية رغم وجود الحب

تساعد ابنك على التفوق بالامتحانات.. نصائح ذهبية لتنظيم وقت المذاكرة في رمضان

حتي لا تصبحي مثل دنيا سميرغانم في جت سليمة..تصرفات لو لاحظتيها على خطيبك اخلعي منه

نصائح لتكوين علاقة صداقة مع أطفالك مثل والد شفيق في الصفارة

لو عاوزة تبقي زي دنيا سمير غانم.. وصفات طبيعية لبشرة مشرقة في العيد

ترشيحاتنا

لبحث تسريبات عقوبة كهربا.. مجلس الأهلي يعقد جلسة طارئة غدا

بسبب إنفاق أمواله.. أب يقتل نجله بمصر الجديدة

غدر الصحاب.. سائق ينهي حياة صديقه من أجل معاكسة فتاة| تفاصيل

قرار عاجل من مجلس الدوما بشأن حماية المواطنين الروس في الدول الأخرى

طفلة تخطف قلوب السعوديين في المسجد الحرام.. شاهد ماذا فعلت

الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: فخور بتكريم الرئيس وسيظل وساما على صدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

بقايا طاقم أسنان غريب يثير ذهول رواد شاطئ بأمريكا.. اعرف السر

بالتاتو.. ميرهان حسين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الأرصاد في تحذير عاجل: أتربة وحرارة تقترب من الـ40

اكتشاف أيادٍ بشرية مقطوعة ومدفونة أسفل قصر في الضبعة .. ما قصتها ؟ "فيديوجراف"

فرصة للشراء .. تراجع كبير في سرع الذهب اليوم

التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ