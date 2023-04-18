مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

مسلسل كامل العدد ناقش قضية اجتماعية مهمة، حيث يحمل رسالة دعم إلى كل سيدة مطلقة ولديها أطفال، ويكشف بشكل كوميدي الصعوبات التي تواجهها في حالة رغبتها الزواج مرة أخرى.

مسلسل كامل العدد ناقش قضية زواج المطلقة مرة أخرى

مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربيني أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية ليلى، التي تتزوج في سن صغيرة وتنجب أطفالاً، وتمر بالعديد من المواقف الصعبة خلال حياتها، وهي معاناة المرأة المطلقة الحاضنة لأطفال في رحلة البحث عن زواج جديد.

سوف نعرض بعض النصائح للسيدات المطلقات، وكيف تواجه صعوبة في الزواج مرة تانية خاصة في حالة وجود أطفال وفقاً لموقع " covetur"



كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخري بعد الطلاق

- تأكدي من أنهم تجاوزوا حالة الطلاق هذه قبل تقديمهم لشريكك الجديد ، ومن الأفضل الانتظار إذا لم يتجاوزوا هذه الحالة

-الحرص على تحديد موعدا لأولادك لقضاء الوقت مع الوالد الآخر ،لهذا الشخص فإنهم سيقبلونه ويحبونه تدريجيًا.

- إنشاء روتين حياة صحي لهم، وعندما تشعرين أن هذا الروتين قد أثر عليهم إيجابيًا، فحينها يمكنك البدء في طرح فكرة وجود شخص ما في حياتك، تريدين أن يقابلهم، ولكن لا تخبرينهم على الفور أنك تخططين للزواج، خذي الموضوع ببطء .

- لذلك من الأفضل أن تأخذي الأمور ببطء ومنحهم الوقت للتعرف على شريكك ومحبته لكي تصبح الأمور أسهل لكليكما مع مرور الوقت.



- عندما تهتمين بهم سوف يفهمون أنك تأخذين اهتماماتهم في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار ،



- وإذا كانوا كبارًا بما يكفي فقد تكتشفين أنهم منزعجون أو قلقون بشأن بعض القرارات ، لذلك خذي الوقت الكافي لفهم المشاعر الجديدة التي يتعاملون معها.

-لا تفعلي أي شيء لتجعلي أطفالك يعتقدون أنك تكرهيهم بقضاء الوقت مع الوالد الآخر.



- التعبير عن استمرارية الشعور بالحب اتجاههم بالرغم من أي شيء.



- توفير الأساسيات من ملابس وألعاب وأدوات وذلك لإشعار الطفل بالاهتمام به.



- مراعاة اختلاف مقدرة الطفل على التأقلم مع الحياة الجديدة بمقدرة أطفال آخرين لذلك، وهذا يعود لاختلاف طبيعة كل طفل عن الآخر.



-ضرورة فهم ردود فعل الأطفال وشعورهم التي دائمًا ما يفضلها الآباء أن تصدر من أبنائهم وهي تفهم هذا الطلاق ومحاولة فهم أسبابه والتعبير عن مشاعرهم وما يفكرون به.



- للتعبير عما يدور بداخله من مشاعر غضب وحزن نتيجة هذا الطلاق، ومن الردود التي دائمًا ما يفضلها الآباء أن تصدر من أبنائهم وهي تفهم هذا الطلاق ومحاولة فهم أسبابه والتعبير عن



- اختيار الوقت واليوم المناسبين لإخبار الأطفال بالانفصال؛ وذلك باختيار مكان هادئ .



- بشكل عام لا تستخفي بأولادك حين تتحدثين عن رفيق زواجك هذا لن يسهم في أي من حياتكم.

لا يغب عن بالك ان اولادك سيبقون على الأرجح على علاقة بوالدهم الآخر ومن مصلحتهم ان تكون هذه العلاقة سليمة.



- اذا كنتم ستتعاونون في تربية الأطفال بعد الطلاق مع الطرف الآخر خلال فترة الانفصال فمن المهم ان تصفحوا عن حياة الأولاد من يوم الى يوم.

- نظِّموا وابقوا جدولا منتظما بشأن مَن يجلب الأولاد الى المدرسة او يقلّهم هذه الجوانب من حياة الطفل تهم أكثر مما تظن .



- تنظيم اليوم والتحدث بشأن مَن يجلب الأولاد الى المدرسة او هذه الجوانب من حياة الطفل من الأشياء الأساسية ويجب أخذها فى الاعتبار .