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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح مهمة للتعامل مع أزمات الزوج من وحي مسلسل جعفر العمدة

صدى البلد

ناقش مسلسل "جعفر العمدة" الكثير من القضايا الاجتماعية منها علاقة الأزواج في ظروف ومواقف مختلفة، ومن بينها ردود أفعال النساء في جعفر العمدة التي تواجه أزمة كبيرة ، لقد تورط ظلما في تهريب المخدرات وكانت الأسرة تمر بوقت عصيب قبل الإفراج عن جعفر العمدة براءة ،  بعض النصائح المهمة  مع أزمات الزوج  وفقاً لموقع "urmc".



نصائح للتعامل مع أزمات الزوج :


- توفير جو مريح دون ضغوط ومحاولة تخفيف الحالة المزاجية للحدث دون مطالبتك بمعرفة كل التفاصيل.


- تقديم الدعم النفسي للزوج ، وليس لتركه ، ومساندته في المرحلة الصعبة.


- دعم زوجها والاستمرار معه والثقة به لتجاوز الأوقات الصعبة ومقاومة كل الظروف وعدم الانصياع للاستغلال.


- تأهيل الأبناء ودعمهم وتقوية هويتهم ومواجهة المجتمع عندما يتعرضون للتنمر بسبب أزمات والدهم.

- لابد أن تطمئني على زوجك من الحين للأخر وأن تؤكدي له أنك معه وبجانبه ومنتظرة أن يحكي لك عن سبب همومه وأحزانه


- إذا كانت مشكلة زوجك مادية فمن الضرورة أن تقدمي مساعدات مادية في حالة اتاحة الظروف وأيضًا تعتبر المساعدات بدافع الحب لا بدافع الجبر ولكن من باب العشرة والمودة بينكم


- الحرص على إظهار التعاطف والاهتمام به وأن الزوجة معه في كل ظروفه وهو أكثر ما يحتاجه الشخص في أزمته أن تقفي بجواره فى أزمته معنويا وفى كل أزماته وتمنحه الاهتمام .

- الحرص على استئذان زوجك قبل اي تصرف تقومين به أو بعمل خطوة في حل مشكله زوجك بدون علمه حتى لا تتحول نيتك السليمة لمشكله تفوق مشكله زوجك الأساسية.

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