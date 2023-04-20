لن تصدق .. المشي بهذه الطريقة يحميك من مرض خطير

يعتقد العديد من الأشخاص أن المشي لا يساعد على خسارة الوزن بشكل كبير، ولكن على العكس تماما فالمشي بخطوة سريعة ساعة يوميا

يساعدك على:

خسارة الوزن

حرق الدهون

يساعد المشي على المساهمة في خفض دهون محيط البطن

يساعدك أيضا المشي على تقوية عضلاتك

وتعديل وتحسين جودة النوم

تخفيف التوتر وخفض معدلات هرمون الكورتيزول هرمون الاجهاد

يمنحك الطاقة

يحمي المشي قلبك من المشاكل التي قد تصيبه

يساهم في حمايتك من عدد كبير من الأمراض

يعزز صحة جهازك المناعي .

وخاصة اذا كنت لا تحب التمارين الرياضية، عليك بالمشي ساعة يوميآ في أي وقت مناسب لك لتحمي صحتك من الأمراض و الوزن الزائد