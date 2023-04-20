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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسرار تُكشف لأول مرة .. البنتاجون يعلن رصد أجسام مجهولة بسماء الشرق الأوسط

البنتاجون يعلن رصد
البنتاجون يعلن رصد أجسام مجهولة بسماء الشرق الأوسط

رفعت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” السرية، عن مقطع فيديو التقطته طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9 Reaper" بعد أن صادفت جسمًا طائرًا مجهول الهوية يطير فوق الشرق الأوسط.

وشرح شون كيركباتريك، رئيس مكتب أبحاث الظواهر الجوية المجهولة في البنتاجون، محتويات الفيديو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، وسرد سمات “الجرم السماوي المعدني” اللامع والمتوهج الذي شاهدته الطائرة العسكرية بدون طيار.

وقال كيركباتريك عن شكله، “فضي. شفاف. معدني. يطير على ارتفاع 10.000 إلى 30.000 قدم في الهواء بسرعة ثابتة مما يشير إلي عدم وجود عوادم حرارية يتم اكتشافها عادةً”، مشيرًا إلى أن الجسم قد تصرف بما يتوافق مع ملاحظات “الجرم السماوي المعدني” الأخرى في المنطقة.

وفي الماضي، كان المراقب البشري مطلوبًا تقريبًا لمشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة، حيث كان الحكم البشري مطلوبًا في السابق لتحديد ما إذا كانت حركة المركبة قد تجاوزت نطاق ما كان ممكنًا باستخدام التكنولوجيا الحالية.

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ومع ذلك، كانت كاميرا المسيرة الأمريكية قادرة على تتبع الجرم السماوي ومتابعته بدون وجود طيار بشري.

ولم يستبعد كيركباتريك أن يكون الجرم السماوي “تقنية اختراق معادية”، لكنه اعترف بأن سرعته وتصميمه مثيران للإعجاب وأقر أنه يمكن أن يندرج تحت عنوان “أشياء أو ظواهر مجهولة” أو حتى “كائنات فضائية”.

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