تعرف على خريطة كسوف الشمس التي تحدث الآن في العالم

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل كسوف الشمس الهجين الذي تشهده الكرة الأرضية الآن، حيث بدأ الكسوف في منذ قليل في تمام الساعة الثالثة وأربع وثلاثون دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة، بينما يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي وفي الساعة السادسة وست عشرة دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف حيث يغطي القمر الشمس تماماً.

كسوف الشمس

واكد القاضي أن كسوف الشمس لن يرى في مصر ولا المنطقة العربية، وأن توقيته ككسوف كامل مع إقتران شهر شوال لعام 1444 هجريا.

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ان الكسوف يري ككسوف حلقي في شبه جزيرة نورث ويست وجزيرة بارو في غرب أستراليا ، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية ، وكذلك جزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا.

ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في جنوب وشرق قارة آسيا قارة أستراليا - المحيط الباسفيكي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية.

يحدث كسوف الشمس الهجين عندما يكون القمر على مسافة قريبة من الحد الذي يجعل ظله يصل إلى الأرض، ولأن الأرض كروية فان القمر يكون على مسافة من الأرض بحيث تكون قمة الظل أعلى قليلاً من سطح الأرض في بداية مسار الكسوف ونهايته مما يتسبب في حدوث كسوف حلقي للشمس ومع ذلك في منتصف مسار الكسوف تسقط قمة ظل القمر على سطح الأرض لأن هذا الجزء من الكوكب أقرب قليلاً إلى القمر لذلك سيشاهد الراصدون إما كسوفًا حلقيًا للشمس أو كسوفًا كليًا للشمس اعتمادًا على الموقع على طول مسار الكسوف المركزي.

ونفي الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، الأنباء التي كانت قد نتشرت في الساعات الماضية حول عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك لأن يوم الرؤية الشرعية يأتي مع يوم كسوف الشمس المرتقب.

وأكد القاضي عدم وجود أي علاقة بين رؤية هلال عيد الفطر المبارك وبين كسوف الشمس، لأنه لم يرى أو يشاهد في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأنه سوف يحدث في أجزاء ومناطق بعيده عنا ولذلك فإنه لن يعوق مشاهدتنا للرؤية الهلال.