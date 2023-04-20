رحل بعمر صغير..وفاة مونبين عضو فرقة أسترو في ظروف غامضة

توفي الممثل والمغني الكوري الجنوبي الشهير، وعضو فرقة أسترو ASTRO، مونبين Moonbin عن عمر ناهز الـ 25 عاما في ظروف غامضة.

أعلنت الصفحة الرسمية لفرقة أسترو ASTRO، اليوم الخميس، عن وفاة مونبين Moonbin، قائلة: "في 19 أبريل، ودعنا عضو أسترو مونبين فجأة وأصبح نجما في السماء".

وحثت الشركة المسؤولة عن الفرقة وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن حول سبب الوفاة حتى تتمكن أسرته من الحداد على خسارته غير المتوقعة.

وأضافت الشركة في بيان: “عائلته تخطط لجنازة يحضرها الأصدقاء المقربون والأقارب وأعضاء وكالته”.

وفاة مونبين Moonbin

من جانبها، أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مدير المطرب وجد جثة مونبين في منزله بمنطقة جانجنام في سيول حوالي الساعة 8:10 مساء الأربعاء.

وبينت أن مديره زار المنزل بعد أن تعذر الوصول إليه.

ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤول بالشرطة قوله أنه لم تكن هناك علامات تشير إلى وقوع جرائم قتل.

بدأ مونبين، واسمه الحقيقي مون بن مسيرته الترفيهية كممثل من الطفولة، حيث ظهر كعارض أزياء في الإعلانات والتلفزيون، بما في ذلك في مسلسل تلفزيوني كوري الجنوبي الشهير عام 2009.

وشقيقته، مون سوا، مغنية راب ومغنية رئيسية في فرقة Billie.

وقد ظهر الاثنان معا في يناير في عرض ترفيهي كوري جنوبي ، حيث قالت سوا إن شقيقها عمل كمدرب رقص غير رسمي لها.

وقال منظمو الحفل الموسيقي الذي أقيم في مايو بجاكرتا والذي كان من المقرر أن يؤدي فيه مونبين ، ألغي.