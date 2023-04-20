الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق أسوان القاهرة الصحراوى.. شاهد

حصل موقع " صدى البلد " الصور الأولى لحادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

وكان قد شهد بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم .

مصابين

الصور الأولى لحادث طريق أسوان / القاهرة الصحراوى

وقد ضمت قائمة المصابين كل من أحمد عبد العاطي عبد الجليل 45 سنة ، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم ، ومحمود عبدالوهاب أحمد 34 سنة، والذى أصيب باشتباة كسر بالعمود الفقري، ومحمد سعيد عبد النعيم 44 سنة ، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء محمد محمد 34 سنة ، والذى أصيب باشتباة كسر بالساعد الأيمن، ويس ربيع محمد 28 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسين محمود سلامة 35 سنة، والذى أصيب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى.

وقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، مع تحرير محضر بالواقعة .

حوادث متفرقة

الصور الأولى لحادث طريق أسوان / القاهرة الصحراوى

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتحديداً عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة.

وقد توجهت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.