وزير البترول الباكستاني: قدمنا أول طلبية على النفط الخام الروسي المخفض

أعلن وزير الدولة الباكستاني للبترول الدكتور مصدق مالك أن بلاده قدمت طلبها الأول من النفط الخام الروسي المخفض بموجب اتفاق جديد أبرم بين إسلام آباد وموسكو.



ونقلت صحيفة " دون " الباكستانية اليوم /الخميس/ عن مالك قوله - في تصريحات صحيفة - " قدمنا الطلب الأول بالفعل"، مضيفا أن الشحنة الأولى سترسو في ميناء كراتشي في الشهر المقبل.



وأشار إلى أن الصفقة ستشهد شراء باكستان للنفط الخام فقط، وليس النفط المكرر، ومن المتوقع أن تصل الواردات إلى 100 ألف برميل يوميًا إذا تمت الصفقة الأولى بسلاسة.

وأضاف الوزير أن شركة التكرير الباكستانية المحدودة ستعمل مبدئيًا على تكرير الخام الروسي، مع إدراج مصافي تكرير أخرى في وقت لاحق بعد التشغيل التجريبي.

وكان وزير المالية الباكستاني إسحاق دار قد أعلن العام الماضي أن بلاده تدرس شراء النفط الروسي بسعر مخفض، مشيرًا إلى أن الهند المجاورة كانت تشتري النفط من موسكو ، كما أن لإسلام أباد الحق في ذلك.

بعد ذلك، سافر مالك إلى موسكو لإجراء محادثات حول قضايا تشمل إمدادات النفط والغاز، وبعد ذلك أعلنت الحكومة أنها ستشتري النفط الخام والبنزين والديزل من روسيا بسعر مخفض.

وفي يناير 2023 ، وصل وفد روسي إلى إسلام أباد لإجراء محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.. وخلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، قررت الدول مناقشة جميع القضايا الفنية - التأمين والنقل وآلية الدفع - لتوقيع الاتفاقية في أواخر مارس الماضي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الجانبين بعد ذلك "بعد التوصل إلى توافق حول المواصفات الفنية، سيتم تنظيم صفقة تجارة النفط والغاز بطريقة تعود بالنفع الاقتصادي المتبادل على البلدين".