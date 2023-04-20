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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجه فى العيد بالقليوبية

متهم
متهم

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قليوب وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة الحشيش والهيروين قبل ترويجه بالعيد وسلاح نارى وذخائر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "أحمد ش س"، 28 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، وذخائر تستعمل على نفس السلاح، ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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