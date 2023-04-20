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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع تنسيقي لوضع قواعد بدء التشغيل التجريبي لمستشفى سوهاج العام

اجتماع محافظة سوهاج
اجتماع محافظة سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الجهات الطبية المختلفة بالمحافظة؛ لوضع القواعد الأساسية للتشغيل التجريبي للاستقبال والطوارئ بمستشفى سوهاج العام، بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

والتأكيد على سرعة التشغيل والتيسير على المرضى المترددين على المستشفى، وذلك عقب الزيارة التفقدية التي قام بها محافظ سوهاج مساء أمس للمستشفى.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية طب سوهاج، والدكتور أسامة الشريف المستشار الطبي للمحافظة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود فهمي نقيب الأطباء بسوهاج.

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محافظة سوهاج

والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتور محمد حسن ياسين مدير عام التأمين الصحي بسوهاج، والدكتور هاني فؤاد مدير عام مرفق الإسعاف، والمهندس على عبد الساتر مسئول المشروعات بوزارة الصحة.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة تضافر كافة الجهود؛ لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة التشغيل الكامل والآمن لكل مباني وقطاعات المستشفى، بدعم تام من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، من خلال توفير كافة متطلبات التشغيل للمستشفى.

والدعم الكامل من نقابة الأطباء، والتنسيق التام مع جامعة سوهاج، والمستشفيات الجامعية، والتكامل مع المستشفى العام من خلال استقبال الحالات الكبرى، وذات المهارة بالمستشفيات الجامعية، والعمل على توفير الأطباء من التخصصات النوعية "جراحات المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر"، للعمل بالمستشفى العام.

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