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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دون مجهود.. ازاي تتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتهيئ المعدة بعد الصيام

المعدة
المعدة

تعد مشاكل الجهاز الهضمي من الأمراض الأكثر شيوعاً بين الأفراد ، ويظهر ذلك من خلال أعراض عسر الهضم واضطرابات المعدة، وغيرها من الأعراض المرتبطة بسوء عملية هضم الطعام ،  وتظهر هذه المشاكل بكثرة خاصة بعد انتهاء رمضان ويحتاج الجسم الي تهيئته بعد الخروج من الصيام  ، وتعود أغلبية هذه المشاكل إلى النظام الغذائي المتبع الذي يؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

للتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وللحصول على جهاز مناعي قوي،  وكيفية تهيئة الجسم لما بعد رمضان والتمتع بصحة جيدة إليك بعض النصائح وفقا لموقع  "healthy"

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- عدم الافراط من كمية الدهون المتناولة :

عدم تناول كميات كبيرة من الدهون  مثل المقليات واللحوم الحمراء لأنها تؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي والأمعاء وعسر الهضم والعديد من مشاكل الجهاز الهضمي ، استبدال اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء كالدواجن والأسماك.


-  تجنب تناول المضادات الحيوية :

على الرغم من أنه غالباً ما يكون من الضروري تناول المضادات الحيوية لمكافحة الالتهابات البكتيرية، إلا أن الإفراط في استخدامها يمثل مصدر قلق كبير على الصحة العامة، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث مقاومة تجاه المضادات الحيوية.

- تناول الطعام ببطء :

يجب الحرص على عدم الإسراع في تناول الطعام، ومضغه جيداً قبل بلعه، فبلع الطعام دون مضغه جيداً يعقد عملية الهضم، الأمر الذي يترتب عليه مشاكل مزعجة في الجهاز الهضمي، منها الانتفاخ وعسر الهضم، وغيرها.

- تناول نظام غذائي غني بالألياف :

يحتوي النظام الغذائي الغني بالألياف على فوائد كثيرة لصحة الجهاز الهضمي منها تناول الخضروات والفاكهة بانتظام لتساعد على تنظيم حركة الأمعاء عن طريق امتصاص الماء وتليين البراز، أيضاً تساعد على خفض مستوى الكوليسترول، وتنظم السكر بالدم، وتوجد في الفواكه، والخضار، والبقوليات.


- تناول كميات كبيرة من الماء:

للتمتع بهضم صحي، ينصح بتناول كميات كبيرة من الماء تصل إلى ثمانية أكواب كل يوم إن أمكن ذلك.


- ممارسة الرياضة بانتظام

إن ممارسة الرياضة تساعد في تسهيل عملية الهضم والتقليل من الضغط الواقع على المعدة، ولكن لا تقم بممارسة الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة، فقد يسبب ذلك مشكلة عسر الهضم.

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