الدنمارك وهولندا تمدان أوكرانيا بـ 14 دبابة "ليوبارد 2"

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لاك راسموسن اليوم، إن الدنمارك تخطط لتقديم 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى سلطات كييف بالتعاون هولندا.

وقال وزير الخرجية الدنماركي "هذا تبرع كبير من الدنمارك في إطار مشروع التعاون الدنماركي الهولندي. ووفقًا لهذا المشروع، سنزود أوكرانيا بـ 14 دبابة ليوبارد 2". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد ضابط الاحتياط بالجيش البولندي بيتر بافيلكا في وقت سابق، أن الجنود الأوكرانيين ضربوا برج إحدى دبابات "ليوبارد 2" أثناء تدريبهم في بولندا لتشغيلها.

وفي وقت سابق صباح اليوم، دعا الرئيس الأوكراني الناتو إلى مساعدة كييف على تجاوز "التحفظات" على مدها بالأسلحة.