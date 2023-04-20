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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب عادة شائعة مضرة للغاية.. "رصاص" في كحك العيد دون أن تدري

الكحك
الكحك

لا يخلو أي منزل في عيد الفطر من وجود الكحك والبسكويت، كما تفضل العديد من الأمهات تحضير الكحك والبسكويت في المنزل ، ولكن البعض منهن يقوم بوضع الكحك والبسكويت على ورق الجرائد مما يشكل العديد من الأضرار.

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أضرار وضع الكحك والبسكويت على ورق الجرائد

يمكن أن يتسرب عديد من المواد الكميائية والرصاص إلى الكحك والبسكويت، ومن ثم يسبب عديد من الأمراض المستقبلية للجسم كالسرطان.

يسبب ارتفاع محتوى الدم من عنصر الرصاص الضار والذي يمكن أن يؤثر على صحة الدماغ والجهاز العصبي.

كما لا يفضل الإكثار من تناول الكحك والبسكويت حتى لا يسبب زيادة كبيرة في الوزن والسمنة.

تناول كميات كبيرة من الكحك والبسكويت يسبب الحموضة وحرقان في فم المعدة .

الكحك ورق الجرائد الرصاص الدماغ الجهاز العصبي

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