السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

أعلنت الممكلة العربية السعودية عن رؤية هلال شوال في تمير، ووفقا له فقد تقرر أن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر بـ السعودية.

أعلنت ماليزيا أن أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم الخميس.

وكانت قد أعلنت أندونيسيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في أندونيسيا اليوم.

كما أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 واليوم الخميس المتمم لشهر رمضان.