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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البانيه رخص .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ ..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن أسعار الدجاج اليوم، مع نهاية شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر المبارك، و سجلت أسعار الفراخ اليوم هبوطاً جديداً، وتراجعت بشكل ملحوظ لتبدأ من 65جنيها في المزرعة، وفي المحلات للمستهلك من 67 وحتى 77 جنيها، بعد ما كانت بتصل الى 95 في وقت سابق.

وبدء سعر كيلو الدواجن الأمهات من 52 جنيها في المحلات، وسعر الدواجن البيضاء بدء من 67 جنييه للمستهلك، وهبط أيضا سعر كيلو البانيه ليبدأ من 120 جنيها للبانيه الأمهات، فيما سجل سعر البانيه الأبيض التسمين نحو 140 -170 جنيها كحد أقصى حسب المنطقة.

اما كيلو الفراخ البيضاء، فيبدأ السعر من 65 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق، وأسعار الفراخ البلدي، تتراوح ما بين 100-115 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو، ما بين 80- 84 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء، 48 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح ما بين 52-60 جنيهًا للكيلو للمستهلك، على حسب كل منطقة.

وسجّل سعر البط اليوم بين 69 و80 جنيه للكيلو، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 125 جنيهًا، وبالنسبة لأسعار الكتاكيت بعد التراجع الأخير، فقد وصل سعر الكتكوت الأبيض من 8: 9 جنيهات، لمتابعة المزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

أسعار الدجاج أسعار الفراخ كيلو البانيه البط

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