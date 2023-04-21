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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق الفرصة .. مزاد حكومى جديد للسيارات أول مايو .. تفاصيل

مزاد السيارات
مزاد السيارات

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الاثنين الموافق 1 مايو ، تابع لجهات حكومية تضم هيئة نظافة وتجميل القاهرة و شركة أسيوط لتكرير البترول .

 

ويعقد مزاد السيارات الجديد الذي سيقام 1 مايو فى الثانية عشرة ظهرا بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني .

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ويضم مزاد سيارات هيئة نظافة وتجميل القاهرة، اسكانيا قلاب 1994، و نصر أفيكو قلاب 1996 و1999 و2003، و ايسوزو قلاب 1995، و فيات قلاب 1982 و1988،و ميتسوبيشي قلاب 2003، و رينو مجهزة حوادث 1982 ، و ايسوزو برج انارة 1995، و فولفو قلاب 2004، و ميتسوبيشي قلاب 2003، و فانتوم نقل 2001، و رينو قلاب 2001، و رأس جرار رينو 1995، و نصر فنطاس 1999، و ميتسوبيشي بيك أب 2000، و مان قلاب 2009، و 2 نيسان بيك أب 2000، و نصر لوري فنطاس 1999، و فورد فنطاس 1986.

 

اما مزاد سيارات شركة أسيوط لتكرير البترول، فيضم 2تويوتا فان 1996، و ريجاتا نوفا 1987، و فيات 128 موديل 1987، و 2 نصر 128 موديل 1987، و 2 أتوبيس نصر 42 راكب ، و تويوتا ميكروباص، و بيجو 504 استيشن 1979، و 2 فيات اسعاف 1987.

 

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي .

 

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم  تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

 

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

 

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك .

 

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده .

 

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة ، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه  .

 

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .

مزاد سيارات هيئة الخدمات الحكومية مزاد السيارات

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