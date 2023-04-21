عباس أبو الحسن: مبكرهش محمد رمضان.. هاني شاكر بتاع شعارات.. والست أقوى من الرجل مليون مرة

حل الفنان عباس أبو الحسن ضيفا في برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية "منى عبد الغني"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، وتحدث عن نشأته وحياته وزواجه وعن مشكلة الفنان محمد رمضان وباسم سمرة ومشاهده في فيلم مافيا وعلاقته بأخوته البنات وعن هاني شاكر.

أنا ابن الريف والشارع جدا

‏قال الفنان عباس أبو الحسن، إن التمثيل وكمال الأجسام والإذاعة كل ‏شيء منهم كان مرحلة من حياته وكان لها وقتها وأن الشخص دائما ما يتطور وتتغير ميوله واهتماماته قائلا: "كلهم أنا".

وأضاف خلال البرنامج المذاع عبر فضائية "الحياة"، انه يلجأ دائما إلى الشخصية الغامضة التي تكون صامتة معظم الوقت لأن الناس دائما ما تقلق من التي لا تعرفه ولا تفهمه وكان يلجأ إلى الشخصية الغامضة حتى يخفي بعض الأشياء عن شخصيته مثل الخجل وكسوفه بعض الأحيان.

‏وأوضح عباس أبو الحسن أن عائلة والده فلاحين لكن عائلة والدته عائلة أرستقراطية وكلهم "باشوات" أما عائلة والده كلهم عصاميين جدا وبنوا نفسهم بنفسهم وحققوا ثروات طائلة، قائلا: "لكن انا ابن الريف وابن الشارع جدا".

الست كائن أقوى من الرجل

‏قال الفنان عباس أبو الحسن انه تزوج مرتين ولكن في المرتين لم يتزوج لأسباب صحيحة و"هذه هي أكبر غلطة ممكن حد يغلطها".

‏وتابع عباس أبو الحسن خلال لقائه في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه في أول مرة تزوج فقط لأن البنت كانت جميلة وطيبة وأميرة جدا وأنه كان من عائلة نسوية جدا وكلها نساء أقوياء لذلك كان يبحث عن عكس ذلك تماما وهذا كان خوف وليس فهم لكن مع مرور الوقت الواحد بيعرف أن الست القوية هي أحسن فرصة وهتقدر تعمر معها.



وأوضح أبو الحسن ان الست كائن أقوى بكثير جدا من الرجل مليون مرة وأن الراجل ده شخص عبيط جدا في الحقيقة وطفل كبير معظم الأحيان خاصة الرجل المصري والعربي لأنه تربى على الدلع قائلا: "الرجل المصري اتربى على الدلع وامه بتدلعة وبتقول لـ اخته قومي يا بت اعمليله الشاي وده بيحدث في كل البيوت"، وكلنا نتاج لطفولتنا وما يحدث معنا سواء من شيء إيجابي او شيء سلبي.



محظوظ في التمثيل أكثر من الكتابة

قال الفنان عباس أبو الحسن، إنه محظوظ في التمثيل أكثر من الكتابة رغم ابتعاده عن التمثيل فترة كبيرة ورفض أعمال فنيه كثيرة حوالي 6 سنوات بعد فيلم عمارة يعقوبيان.



وتابع عباس أبو الحسن خلال لقائه في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلا: "الحاجات اللإنسان بيهجرها بتطارده والحاجات الـ الواحد بيطاردها بتمشي هذا المثل يتنطق عليا في هذا الامر".

وأوضح أبو الحسن، أن السيناريو يتحول لفيلم فقط لو تحمسله أحد النجوم الكبار أو المخرجين الكبار وليس بسبب جودة السيناريو وهذا الأمر موجود في العالم كله والأفلام هي صناعة يجب أن تعود بدخل معين في النهاية.



مبكرهش محمد رمضان وهاني شاكر بيقول شعارات

‏قال الفنان عباس أبو الحسن غيرت قناعاتي بالتدخل في مشكلة محمد رمضان وباسم سمرة قائلا: "أنا مبكرهش محمد رمضان ولكن الواحد بيطور من نفسه ومن قناعاته وفي معارك الواحد مش لازم يدخل فيها وأنا كنت بحارب في أي معركة بتظهر قدامي حتى لو ليس لها علاقة بيا".



‏وتابع أبو الحسن خلال لقائه في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بالفعل هاجم الفنان هاني شاكر على كل شيء فعله أثناء وجوده في نقابة المهن الموسيقية وأنه أيضا هاجمه بسبب حصوله على جنسية أخرى وذلك كان بسبب القيم والشعارات الذي كان يقولها.



ونوه قائلا: "كان بيقول شعارات وعزة مصر وأن مصر مينفعش يتقال فيها كذا وفي الآخر تروح تهاجر وتحصل على جنسية دولة أخرى غير بلدك والأمر كان اضحوكة".



بوظت فيلم مافيا بسبب المشهد ده



‏قال الفنان عباس أبو الحسن إنه كان هناك اتفاق مع الشركة العربية المتحدة لإنتاج فيلم إبراهم الأبيض وكان وقتها فيلم مافيا والفنان أحمد السقا مرتبط بعقد احتكار مع شركة العدل الجروب، فحدث اتفاق شفهي أن شركة العدل جروب تترك أحمد السقا للشركة العربية المتحدة مؤقتا لعمل فيلم إبراهيم الأبيض وذلك سيكون بعد فيلم مافيا.



وتابع عباس أبو الحسن خلال لقائه في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أحمد السقا طلب منه أن يقوم بدور الجزار في فيلم مافيا لكنه رفض وقتها وبعد إصرار أحمد السقا وافق قائلا: مروان حامد قالي وقتها ممكن إذا رفضت دور الجزار يرفضوا مشاركة أحمد السقا في فيلم إبراهيم الأبيض لذلك اضطررت للموافقة وكان عندي رعب وكان أول مرة أمثل وقتها وحاولت الهروب بكل الطرق لكن فشلت ومروان حامد قالي الحل الوحيد إنك ما تمثلش الدور إنك تكسر رجلك وقتها عرفت إنه خلاص مفيش هروب".



‏وأوضح عباس أبو الحسن أن آخر مشهد في فيلم مافيا باظ بسببه قائلا: "كان آخر مشهد في الفيلم والمفروض شخصية الجزار بتكون فاقدة للوعي في السيارة مع أحمد السقا وقبل التصوير كنت قاعد بعاكس البنات وشريف عرفة بيزعقلي ولما بدا التصوير وانا فاقد للوعي سمعت صوت انفجار قوي جدا والأرض بتهتز فقررت أقوم اثناء التصوير لكن الحمدلله المشهد استمر وبعد مخلصنا شريف عرفة قعد يقول انت قومت ليه الفيلم باظ بوظتلي الفيلم لكن الحمدلله المشكلة اتحلت وقتها وانا كنت عايز الأرض تنشق وتبلعني".



أخطأت في حق إخوتي البنات



‏قال الفنان عباس أبو الحسن إنه قد أخطأ في حق إخوته البنات وكان مدفوع فيها بتراكمات الطفولة و تصرف تصرفات لا تشبهه ولا تليق به ولا بهم.

وتابع عباس أبو الحسن خلال لقائه في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه استفاق من هذا سريعا وأصلح كل ذلك وأصلح أكثر مما كان يجب عليه إصلاحه.



وأوضح عباس أبو الحسن قائلا: "لكن ستظل هذه النقطة نقطة مضيقاني في حياتي مهما كفرت عنها لأن أنا عملتها وأنا كنت غير واع ومكنتش أحب يكون في ما بينا حاجة زي كدة لأنهم أغلى اثنين في حياتي ومهم أننا لا نخجل من أمور مثل هذه لأن الإنسان بيغلط".